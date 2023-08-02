Ergene'de ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ergene'de şüpheli bir otomobili durdurdu ve yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve fişek bulundu. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Çorlu'daki kazada ise 3 kişi yaralandı.