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Ergene'de ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ergene'de şüpheli bir otomobili durdurdu ve yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve fişek bulundu. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Çorlu'daki kazada ise 3 kişi yaralandı.

Ergene'de ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli Ü.Y. idaresindeki otomobili Koruluk Mahallesi'nde durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Çorlu'daki kazada 3 kişi yaralandı

Çorlu'da otomobil ve panelvanın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

E.Y idaresindeki panelvan ile ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücü A.S. (17) yönetimindeki otomobil Ali Paşa Mahallesi'nde çarpıştı.

Kazada A.S. A.Ş. ve S.S. yaralandı.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel

Çorlu Güncel Haberler

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