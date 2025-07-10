Ergene'de Otluk Alanda Yangın Çıktı

Ergene'de Otluk Alanda Yangın Çıktı
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Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bir saat içinde söndürüldü. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Velimeşe Mahallesinde otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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