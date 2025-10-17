Ergene'de meme kanseri farkındalık etkinliği düzenlendi.

Tekirdağ Sağlık Müdürlüğü ve Ergene Belediyesi işbirliği ile Sağlık Mahallesi'ndeki Kültür Merkezi'nde Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla program düzenlendi.

Programda konuşan Ergene Belediyesi Başkanı Müge Yıldız Topak, meme kanserinin erken teşhisle tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu hatırlattı.

Geç kalındığında hayatları tehdit eden ciddi bir sağlık sorununa dönüşen bu hastalıkta erken teşhisin önemine değinen Başkan Topak, herkesin kendi bedenini tanımak ve düzenli kontrol yaptırmak durumunda olduğunu kaydetti.

Topak, bu riskin önüne geçmenin en etkili yolunun rutin aralıklarla gerekli kontrollerin yapılmasına dayandığını belirterek, "Ergene Belediyesi olarak, kadın sağlığı konusunda farkındalık yaratmayı bir görev biliyoruz. Sağlık kuruluşlarımızla işbirliği içinde, her kadının bilgiye erişmesini, kontrollerini yaptırabilmesini ve bilinçli bir birey olarak kendi sağlığını koruyabilmesini hedefliyoruz. Sevgili kadınlar, kendinize zaman ayırın. Aileniz için, sevdikleriniz için, ama en çok da kendiniz için sağlığınıza önem verin. Unutmayın ki erken teşhis, hayat kurtarır. Korkmayın, ihmal etmeyin, ertelemeyin." diye konuştu.

Çorlu Belediyesi Hayvan Bakımevi faaliyetlerini sürdürüyor

Çorlu Belediyesi Hayvan Bakımevi yapılan açılışın ardından faaliyetlerini sürdürüyor.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı yazılı açıklamada, Hıdırağa Mahallesi'nde yenileme ve modernizasyon çalışmaları sonrasında açılışı yapılan bakımevinde, sokak hayvanlarına barınma imkanının yanında sağlık hizmeti de sunulduğunu belirtti.

Bakımevinin, 5 bin metrekare alan üzerine kurulu ve 1000 hayvan kapasiteli olduğunu aktaran Sarıkurt, "Bakımevimizin içerisinde, ameliyathane, muayene odası, uyanma odası, 3 kedi tedavi bölümü, 94 kafes, hasta bakım bölümü, mama deposu, 8 köpek açık alanı, 26 tek bölümlü tedavi kafesi, kedi alanı, sarf malzeme deposu, ilaç deposu ve mama üretim bölümü yer alıyor. Çorlu Belediyesi Hayvan Bakımevinde, 3 veteriner hekim, 1 tekniker, 17 personel ve 3 acil müdahale aracı hizmet veriyor. Çorlu'muz, sadece insanlarıyla değil, tüm canlılarıyla birlikte yaşamayı bilen, paylaşmayı bilen, vicdanı yüksek bir kenttir." ifadelerini kullandı.