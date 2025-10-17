Haberler

Ergene'de Meme Kanseri Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

Ergene'de Meme Kanseri Farkındalık Etkinliği Düzenlendi
Ergene Belediyesi ve Tekirdağ Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, meme kanserinin erken teşhisi ve kadın sağlığına dikkat çekildi. Başkan Müge Yıldız Topak, kadınları düzenli kontroller yapmaya ve kendi sağlıklarını tanımaya davet etti.

Ergene'de meme kanseri farkındalık etkinliği düzenlendi.

Tekirdağ Sağlık Müdürlüğü ve Ergene Belediyesi işbirliği ile Sağlık Mahallesi'ndeki Kültür Merkezi'nde Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla program düzenlendi.

Programda konuşan Ergene Belediyesi Başkanı Müge Yıldız Topak, meme kanserinin erken teşhisle tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu hatırlattı.

Geç kalındığında hayatları tehdit eden ciddi bir sağlık sorununa dönüşen bu hastalıkta erken teşhisin önemine değinen Başkan Topak, herkesin kendi bedenini tanımak ve düzenli kontrol yaptırmak durumunda olduğunu kaydetti.

Topak, bu riskin önüne geçmenin en etkili yolunun rutin aralıklarla gerekli kontrollerin yapılmasına dayandığını belirterek, "Ergene Belediyesi olarak, kadın sağlığı konusunda farkındalık yaratmayı bir görev biliyoruz. Sağlık kuruluşlarımızla işbirliği içinde, her kadının bilgiye erişmesini, kontrollerini yaptırabilmesini ve bilinçli bir birey olarak kendi sağlığını koruyabilmesini hedefliyoruz. Sevgili kadınlar, kendinize zaman ayırın. Aileniz için, sevdikleriniz için, ama en çok da kendiniz için sağlığınıza önem verin. Unutmayın ki erken teşhis, hayat kurtarır. Korkmayın, ihmal etmeyin, ertelemeyin." diye konuştu.

