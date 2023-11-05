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Ergene'de Kaçak Sigara Operasyonu

Ergene ilçesinde yapılan operasyonda 159 bin makaron ve 101 kilogram tütün ele geçirildi. İki ayrı adreste gerçekleştirilen aramalarda kaçak sigara malzemeleri bulundu ve 3 kişi gözaltına alındı.