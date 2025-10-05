Haberler

Ergene'de İhtiyaç Sahiplerine Medikal Malzeme Desteği

Ergene Belediyesi, yatağa bağımlı ve medikal malzeme ihtiyacı olan yaşlılara destek sağladı. Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, sosyal belediyecilik çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.

Ergene ilçesinde ihtiyaç sahiplerine medikal malzeme desteği sağlandı.

Ergene Belediyesince ilçede yatağa bağımlı, tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olan yaşlılar ve medikal malzeme kullanma gereksinimi olan hastalara malzeme desteği verildi.

Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, yaptığı açıklamada, sosyal belediyecilik çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Çorlu'daki satranç turnuvası sona erdi

Çorlu'da düzenlenen satranç turnuvası sona erdi.

Çorlu Belediyesince çocuklara yönelik 3 ayrı kategoride düzenlenen şampiyona tamamlandı. Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, sporcuları tebrik ederek, bu tür turnuvalar düzenlemeye devam edeceklerini belirtti.

