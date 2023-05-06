Ergene'de Hıdırellez Şenliği düzenlendi
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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde Hıdrellez Şenliği düzenlendi.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde Hıdrellez Şenliği düzenlendi.
Şenlik, Ergene Belediyesince yaptırılan 8 Kurnalı Çeşme Meydanı'nda gerçekleştirildi.
Katılımcılar müzik eşliğinde eğlendi, dilek ağacına dileklerini ve kurdele bağladı.
CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel ile siyasi partilerin ilçe başkanları, vatandaşların katıldığı etkinliğe katılanlara keşkek ve yağlı ekmek ikram edildi.
Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel