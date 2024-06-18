Ergene'de gümrük kaçağı puro ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Ergene ilçesinde bir işletmede yapılan operasyonda 174 gümrük kaçağı puro ve Çerkezköy ilçesinde bir kişinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi. İlgili şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Ergene ilçesinde bir işletmede 174 gümrük kaçağı puro ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Velimeşe Mahallesi'nde bir işletmede gümrük kaçağı puro satışı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler işletmede yaptığı aramada 174 gümrük kaçağı puro ele geçirdi.
Olayla ilgili Z.G. hakkında adli işlem yapıldı.
Ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Çerkezköy ilçesinde bir kişinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızılpınar Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği A.N.T'yi durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Afganistan uyruklu olduğu öğrenilen şüpheli, ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.