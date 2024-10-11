Üye Girişi
Haberler

Ergene'de Gençlik Merkezi Lise Öğrencilerine Tanıtıldı

Ergene'de Gençlik Merkezi Lise Öğrencilerine Tanıtıldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde açılan gençlik merkezi, lise öğrencilerine tanıtıldı. Gençlik ve Spor Müdürü Şenol Doğramacı, merkezin gençlerin sosyal ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunacağını belirtti. Öğrenciler ayrıca sokak hayvanları barınağını ziyaret etti.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde açılan gençlik merkezi lise öğrencilerine tanıtıldı.

Ergene Gençlik ve Spor Müdürü Şenol Doğramacı, AA muhabirine, Ergene Mustafa Aslan Gençlik Merkezi'nin tanıtımının, ilçedeki 7 farklı lisede gerçekleştirildiğini söyledi.

Gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek, yeteneklerini keşfetmelerine olanak sağlamak ve sosyal hayata katılımlarını artırmak amacıyla kurulan merkezin, ilçedeki gençlere hizmet edeceğini belirten Doğramacı, yapılan tesisin bölge için güzel bir adım olduğunu kaydetti.

Doğramacı, tanıtım faaliyetlerinin süreceğini ifade etti.

Öğrenciler sokak hayvanları barınağını ziyaret etti

Ergene'de öğrenciler, belediyenin sokak hayvanları barınağını ziyaret etti.

Barınaktaki hayvanlar hakkında bilgi alan öğrenciler, fotoğraf çektirdi.

Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, ilçedeki öğrencilere hayvan sevgisi aşılamak için bu tür faaliyetler düzenlediklerini belirtti.

Ziyaretlerin sayısını artıracaklarını aktaran Topak, "Hayvan sevgisini ve merhameti öğrendikleri bu güzel yaşlarında çocuklarımızla birlikte minik dostlarımızı sevdik, besledik. Kendi ellerimizle yuvalarını renklendirerek hayatlarına ortak olduk. Gelecek nesillerin canlılara ve doğaya saygı duymaları için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel

Hayvan Hakları Gençlik Güncel Ergene Eğitim Yaşam Spor

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı

 Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf'un İstanbul'daki bazı şubeleri boş kaldı

Suçu bakanlığa atmaya çalışan ünlü firma vatandaşı ikna edemedi

 Azerbaycan parası, Türk Lirası karşısında rekor tazeledi

Azerbaycan parası, Türk Lirası karşısında rekor tazeledi
ATM'lerden para çekmek için artık bu belge zorunlu!

Para çekmek için artık bu belge zorunlu olacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BESYO SONUÇLARI AÇIKLANDI: BESYO yerleştirme sonuçları açıklandı mı? BESYO sonuçlarına nereden bakılır? SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI: 36 bin personel alımı ne zaman başlayacak? Sağlık Bakanlığa personel alım başvuru şartları nelerdir? A Milli Takım muhtemel 11'i! Türkiye- Karadağ maçı 11'leri BİM AKTÜEL KATALOĞU 11 EKİM Bim'de hangi aktüel ürünler var? 11 Ekim Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek? Az önce deprem mi oldu? 11 Ekim Amasra'da deprem kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Fenerbahçe stat ismi değişti mi? Ülker Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu yeni ismi ne olacak? 11 Ekim ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 11 Ekim tarihinde dünyada neler oldu? Masterchef 11 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Köfteci Yusuf domuz eti olayı komplo mu? Köfteci Yusuf'a çökme olayı nedir? Masterchef'te eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi? SON DAKİKA: 11 EKİM BARTIN'DA DEPREM Mİ OLDU? 11 Ekim Bartın'da deprem nerede oldu, şiddeti kaç?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.