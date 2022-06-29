Ergene'de buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü Ergene ilçesinde çıkan yangında, buğday ekili alanlar zarar gördü. Ergene ilçesinde çıkan yangında, buğday ekili alanlar zarar gördü. Misinli ve Ahimehmet mahalleleri arasında kalan bölgedeki bir buğday tarlasında, balya makinesinin alev alması sonucu yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürdü. Yangın nedeniyle buğday tarlaları zarar gördü. Bölgede soğutma çalışması yapıldı. AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel Misinli Güncel Haberler

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