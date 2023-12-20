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Ergene'de Bağımlılıkla Mücadele Semineri Düzenlendi

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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, 'Ergene 100 fikir ve proje' faaliyetleri kapsamında 'Bağımlı olma özgür ol' semineri düzenlendi. Seminere psikolog Merve Baran konuşmacı olarak katıldı ve bağımlılıkla mücadele hakkında bilgiler verdi. Ergene Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şenol Doğramacı ise ilçede sporu sevdirmek ve gençleri zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, "Ergene 100 fikir ve proje" faaliyetleri kapsamında "Bağımlı olma özgür ol" semineri düzenlendi.

Ergene Kaymakamlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen seminere, psikolog Merve Baran konuşmacı olarak katıldı.

Baran, katılımcılara bağımlılıkla mücadele hakkında slayt eşliğinde bilgiler verdi.

Baran'ın sunumunun ardından konuşan Ergene Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şenol Doğramacı, ilçede sporu sevdirmek için gayret gösterdiklerini söyledi.

Özellikle gençleri zararlı alışkanlıklardan uzak tutmayı amaçladıklarını anlatan Doğramacı, "İlçemizde ve bölgemizde sosyal içerikli projeler üretiyoruz. Bunların arasında bu gün bir araya gelme nedenimiz olan Ergene '100 Fikir ve Projesi' de var. Bölgemizdeki gençlerimize zararlı alışkanlıklara karşı bağımlılık alanında verdiğimiz bu seminer çok faydalı oldu diye düşünüyorum. Bundan sonra da bölgemizde çalışmalarımız devam edecek." dedi.

Seminere, 100'e yakın sporcu, antrenörler ve yönetici katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Tekirdağ Gençlik Ergene Spor Sağlık Spor Güncel Haberler

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