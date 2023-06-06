Ergene Belediyesine yönelik "rüşvet" operasyonunda 20 zanlı gözaltına alındı
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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde belediyeye yönelik rüşvet operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde belediyeye yönelik rüşvet operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Çorlu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bazı işletmelere rüşvet karşılığı ruhsat verildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Teknik takip sonrası belediyeye düzenlenen operasyonda 5'i zabıta olmak üzere aralarında iş insanlarının bulunduğu 20 zanlı gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel