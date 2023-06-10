Ergene Belediyesinde Rüşvet Operasyonu: 5 Belediye Personeli Tutuklandı

Ergene Belediyesine rüşvet operasyonunda 5 belediye personeli tutuklandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Ergene Belediyesindeki rüşvet operasyonunda 5 belediye personeli tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Ergene ilçesinde ruhsatsız iş yerlerinden belediye personelince rüşvet talep edildiği yönünde bilgi alınması üzerine yürütülen soruşturmada, Belediye Zabıta Birimine operasyon düzenlendi.

Operasyonda 5 belediye personeli ve 13 iş adamı olmak üzere 18 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 5 belediye görevlisi tutuklanırken, 13 iş adamı ise serbest bırakıldı.