Ergene Belediyesi hayvan barınağında yenileme çalışmaları yapıldı.

Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye bünyesinde hizmet veren hayvan barınağında havaların soğumasıyla bir hareketlenme yaşandığını söyledi.

Hayvan barınağında genişletme ve açık alanları kapatma çalışmalarında sona gelindiğini belirten Topak, sokak hayvanlarının daha sağlıklı, güvenli ve konforlu bir ortamda yaşamaları için kapsamlı bir yenileme çalışması yaptıklarını anlattı.

Ekiplerin çalışmalarını yakından takip ettiğini aktaran Topak, "Tadilat kapsamında barınakta modern ve hijyenik yaşam alanları, genişletilmiş oyun ve gezinti alanları, sağlık ve bakım ünitelerinde iyileştirmeler, daha güvenli barınma koşulları hayata geçiriliyor. Amacımız can dostlarımızın yalnızca barınabileceği değil aynı zamanda güven içinde yaşayabileceği, sağlık kontrollerinin düzenli yapılabileceği ve topluma daha sıcak bir şekilde kazandırılabileceği bir ortam yaratmak." dedi.

"Şalvar Gecesi" etkinliği düzenlendi

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Trakya'nın köklü kültürel miraslarından biri olan "Şalvar Gecesi" etkinliğine katıldı.

Hıdırağa Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte, her yaştan kadın, geleneksel desenlerle süslenmiş rengarenk şalvarlarını giyerek müzik eşliğinde doyasıya eğlendi. Kadın dayanışması ve mahalle kültürünün ön plana çıktığı gecede, katılımcılar hem eğlendi hem de birbirleriyle kaynaşma imkanı buldu.

Sarıkurt, Trakya'nın köklü geleneklerinden biri olan Şalvar Gecesi'ni büyük bir coşkuyla kutladıklarını belirtti.

Renkli görüntülere sahne olan bu güzel gecede, birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını bir kez daha pekiştirdiklerini vurgulayan Sarıkurt, "Değerli hemşehrilerimle bir arada olmak her zaman olduğu gibi büyük mutluluk verdi. Bu kıymetli geleneklerimizi yaşatan tüm Hıdırağa Mahallesi sakinlerine, başta mahalle muhtarımız Fatma Bucak olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.