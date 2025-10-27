Haberler

Ergene Belediyesi Amatör Spor Kulüplerine Destek Verdi

Ergene Belediyesi Amatör Spor Kulüplerine Destek Verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, amatör spor kulüplerine malzeme desteği sağladıklarını ve bu destekle gençlerin spora tutunmalarına katkıda bulunmayı hedeflediklerini açıkladı.

Ergene Belediyesince amatör spor kulüplerine malzeme desteğinde bulunuldu.

Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, yaptığı açıklamada, ilçede faaliyet gösteren ve amatör liglerde mücadele veren spor kulüplerine malzeme desteğinde bulunduklarını belirtti.

Sağlık Mahallesi'nde bulunan Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda spor kulüplerinin başkan ve yöneticileri ile bir araya geldiklerini ifade eden Topak, Ergene'nin geleceği olan gençlere ve amatör spor kulüplerine bir nebze de olsa katkı sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Her spor malzemesinin bir gencin spora tutunmasına vesile olacağını aktaran Topak, "Ergene'mizden nice başarılı sporcuların yetişeceğine yürekten inanıyorum. Bu vesileyle sporu seven, destekleyen tüm kulüp yöneticilerimize, antrenörlerimize ve velilerimize teşekkür ediyor, tüm sporcularımıza başarılarla dolu bir sezon diliyorum. Unutmayalım, Ergene'miz kazanırsa hepimiz kazanırız." ifadelerini kullandı.

Çorlu'da "Bir Fidan, Bir Çınar, Bir Nefes" etkinliği düzenlendi.

Çorlu Belediyesince "Bir Fidan, Bir Çınar, Bir Nefes" etkinliği gerçekleştirildi.

Özel Çorlu Koleji öğrencileri, yetişkinlerle birlikte Öğretmenler Ormanı'nda bir araya geldi.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'un da katıldığı programda öğrenciler ve büyükler hep birlikte fidanları toprakla buluşturdu.

Sarıkurt, yaptığı açıklamada, doğaya bırakılan her fidanın, geleceğe dair umudu temsil ettiğini belirtti.

Sosyal belediyecilikle ilgili projelere devam edeceklerini aktaran Sarıkurt, "Hep birlikte el ele vererek geleceğe nefes olduk. Birlikte umut ektik, yeşerttik ve büyüteceğiz. Bu etkinliğe katılan, doğaya, yaşama ve dayanışmaya katkı sunan herkese gönülden teşekkür ediyorum. Çorlu Belediyesi olarak çocuklarımıza daha yeşil ve yaşanabilir bir Çorlu bırakma hedefimize kararlılıkla devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: 571 aktif hakemin 152'si bahis oynuyor

Türk futbolunda deprem! Büyük skandalı TFF Başkanı açıkladı
Bahis oynayan hakemler ne ceza alacak? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı

Bahis oynayan hakemler ne ceza alacak? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Bahçeli'nin gündem olan sözleriyle ilgili Çin'den açıklama: Not ettik

Bahçeli'nin gündem olan sözlerine Çin'den ilk yorum: Not ettik
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komşu kavgası kanlı bitti! Baba öldü, 7 yaşındaki oğlu yaşam mücadelesi veriyor

Komşu kavgası kanlı bitti! Baba öldü, oğlu yaşam mücadelesi veriyor
Elinde paketli altın olanlar dikkat! Kuyumcu test yaptı, 21'i sahte çıktı

Elinde paketli altın olanlar dikkat! Kuyumcu test yaptı, 21'i sahte çıktı
66. dakikada oyundan çıkan Arda Güler neye uğradığını şaşırdı

66. dakikada oyundan çıkan Arda neye uğradığını şaşırdı
Bir kadın, komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...

Komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...
Komşu kavgası kanlı bitti! Baba öldü, 7 yaşındaki oğlu yaşam mücadelesi veriyor

Komşu kavgası kanlı bitti! Baba öldü, oğlu yaşam mücadelesi veriyor
Görüntü İran'dan! Ahlak polisi çekildi, kadın erkek birlikte eğlendi

Şeriat ülkesinden ezber bozan görüntü
Yok artık daha neler! Aboubakar'ın içinden Messi çıktı

Yok artık daha neler! İlk maçında içinden Messi çıktı
Süper babaanne! Düğünde taktıklarıyla torununun hayatı kurtuldu

Süper babaanne! Düğünde taktıklarıyla torununun hayatı kurtuldu
Tarlada yanmış cesedin sırrı '3 anahtar' ile çözüldü

Tarlada yanmış cesedin sırrı "3 anahtar" ile çözüldü
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı

Maratonun başlamasına günler kala Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
Borsada parası olanları ilgilendiriyor! Paralar 2 gün geç yatacak

Dikkat! Borsada parası olanları ilgilendiriyor
Ünlülerin servet stratejisi belli oldu: Aşkın Nur Yengi'nin yatırımı şaşırttı!

Şaşırtan isim: Sanat dünyasının gizli emlak kraliçesi ortaya çıktı
Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray-Fenerbahçe kıyaslaması

Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray-Fenerbahçe kıyaslaması
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.