Ergene Belediyesi Amatör Spor Kulüplerine Destek Verdi

Ergene Belediyesince amatör spor kulüplerine malzeme desteğinde bulunuldu.

Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, yaptığı açıklamada, ilçede faaliyet gösteren ve amatör liglerde mücadele veren spor kulüplerine malzeme desteğinde bulunduklarını belirtti.

Sağlık Mahallesi'nde bulunan Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda spor kulüplerinin başkan ve yöneticileri ile bir araya geldiklerini ifade eden Topak, Ergene'nin geleceği olan gençlere ve amatör spor kulüplerine bir nebze de olsa katkı sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Her spor malzemesinin bir gencin spora tutunmasına vesile olacağını aktaran Topak, "Ergene'mizden nice başarılı sporcuların yetişeceğine yürekten inanıyorum. Bu vesileyle sporu seven, destekleyen tüm kulüp yöneticilerimize, antrenörlerimize ve velilerimize teşekkür ediyor, tüm sporcularımıza başarılarla dolu bir sezon diliyorum. Unutmayalım, Ergene'miz kazanırsa hepimiz kazanırız." ifadelerini kullandı.

Çorlu'da "Bir Fidan, Bir Çınar, Bir Nefes" etkinliği düzenlendi.

Çorlu Belediyesince "Bir Fidan, Bir Çınar, Bir Nefes" etkinliği gerçekleştirildi.

Özel Çorlu Koleji öğrencileri, yetişkinlerle birlikte Öğretmenler Ormanı'nda bir araya geldi.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'un da katıldığı programda öğrenciler ve büyükler hep birlikte fidanları toprakla buluşturdu.

Sarıkurt, yaptığı açıklamada, doğaya bırakılan her fidanın, geleceğe dair umudu temsil ettiğini belirtti.

Sosyal belediyecilikle ilgili projelere devam edeceklerini aktaran Sarıkurt, "Hep birlikte el ele vererek geleceğe nefes olduk. Birlikte umut ektik, yeşerttik ve büyüteceğiz. Bu etkinliğe katılan, doğaya, yaşama ve dayanışmaya katkı sunan herkese gönülden teşekkür ediyorum. Çorlu Belediyesi olarak çocuklarımıza daha yeşil ve yaşanabilir bir Çorlu bırakma hedefimize kararlılıkla devam edeceğiz." diye konuştu.