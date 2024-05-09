Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak'a ziyaretler sürüyor.

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Davut Tosunoğlu, Ergene Samsunlular Derneği Başkanı Şükrü Kırıkçı ve yöneticileri Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak'ı ziyaret etti.

Topak, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, tüm muhtarlar ve STK'lar ile iş birliği içerisinde çalışmalar yapacaklarını belirtti.

Ziyarette, Kırıkçı ve Tosunoğlu günün anısına Topak ile fotoğraf çektirdi.

Ergene'de 16 derslikli ilkokulun temeli atıldı

Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, Velimeşe Mahallesi'nde 16 derslikli ilkokul inşaat çalışmalarının başladığını bildirdi.

Topak yaptığı yazılı açıklamada, eğitime önem verdiklerini belirtti.

İlçede çalışmalara devam ettiklerini aktaran Topak, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimine katkı sağlayacak okul inşaatı en kısa sürede tamamlanacak."dedi.

İlçedeki her ihtiyacı bildiklerini aktaran Topak, vatandaşlardan gelen istek ve talepler doğrultusunda çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.