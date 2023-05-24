Ergani Devlet Hastanesi'ne 'Anne Dostu Hastanesi' unvanı verildi

Ergani ilçesinde bulunan Devlet Hastanesi'ne "Anne Dostu Hastanesi" unvanı verildi.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlık Genel Müdürlüğünce yürütülen "Anne Dostu Programı" kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda Ergani Devlet Hastanesi "Anne Dostu Hastane" unvanını almaya hak kazandı.

Hastanede, tek kişilik doğum ünitelerinde anne adayı seçtiği bir yakınıyla birlikte ev rahatlığında ve hareket özgürlüğü hissederek süreci tamamlayacak.