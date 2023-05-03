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Ergani'de toplu taşıma hizmeti

Ergani'de toplu taşıma hizmeti

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ergani Devlet Hastanesi-Armutova Mahallesi arasında toplu taşıma hizmeti vermeye başladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ergani Devlet Hastanesi-Armutova Mahallesi arasında toplu taşıma hizmeti vermeye başladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Daire Başkanlığınca vatandaşların eğitim, sağlık ve ticari ihtiyaçlarını rahat ve güvenli bir şekilde sağlaması amacıyla yeni hatlar oluşturuluyor.

Ulaşım Daire Başkanlığı, bugün itibariyle Ergani Devlet Hastanesi-Armutova Mahallesi arasında günde 2 sefer olmak üzere toplu taşıma hizmeti vermeye başladı.

22 kilometre uzunluğundaki güzergah ve hareket saatleri şöyle:

"Ergani Devlet Hastanesi-Çarşı-Otogar-Çimento Lojmanları-Ortaağaç-Yapraklı-Sallar-Güneycik-Dalbudak-Körtaş-Hacı Kayılar-Armutova"

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Devlet Hastanesi Güncel Haberler

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