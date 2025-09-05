Haberler

Ergani'de Hakkında 28 Yıl Hapsi Bulunan Şüpheli Yakalandı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, kasten öldürme ve uyuşturucu madde kullanma suçlarından kesinleşmiş 28 yıl 3 ay 12 gün hapis cezası bulunan Ö.A., polis operasyonuyla yakalandı ve tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranan Ö.A.'nın ilçede bulunduğunu tespit etti. Şüphelinin günlük yaşamına ilişkin bilgiler toplayan ekipler, düzenledikleri operasyonla Ö.A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

