Ergan Dağı'nda Sezonun İlk Kayağı Yapıldı

Erzincan'ın Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nin zirvesine kros motosiklet ile çıkan kayak antrenörü Canser Atila, sezonun ilk kayağını yapmanın keyfini yaşadı.

Kayak antrenörü Canser Atila, beraberindeki bir arkadaşıyla bir süre önce etkili olan kar yağışıyla zirvesi beyaza bürünen dağda sezonun ilk kayağını yapmak için etkinlik düzenledi.

Kros motosikletiyle karla kaplı zorlu yolları aşan Atila ve arkadaşı, bir saatlik seyahatle yaklaşık 3 bin 300 rakımdaki zirveye ulaştı.

Burada motosikletle kar üzerinde gezinti yapan bu kişilerden Atila, daha sonra kayak takımlarını giyip dağda sezonun ilk kayağını yaptı.