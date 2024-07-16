15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla anma etkinlikleri yapıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen anma programı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilaveti, dualar, gösteriler ve dinletilerle sürdü.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, programda, Türk milletinin büyüklüğünü 15 Temmuz gecesi bir kez daha tüm dünyaya gösterdiğini belirterek, "Biz 15 Temmuz'da büyük bir badire atlattık. Felaketten döndük ama 16 Temmuz sabahı çok daha güçlüydük." dedi.

Konuşmaların yapıldığı programda çeşitli yarışmalarda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Muğla

Muğla ve ilçelerinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla anma etkinlikleri düzenlendi.

Fethiye ilçesindeki sahil bandında toplanan grup, mehter takımı eşliğinde ellerinde Türk bayrakları ile Beşkaza Meydanı'na kadar yürüdü.

Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş ile protokol üyelerinin katıldığı yürüyüşe, sahilde yürüyenler ve işletmelerde oturanlar da alkışlarla eşlik etti. Meydanda, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Programda konuşmalar yapıldı, Fethiye Belediyesi sanatçılarınca belediye kent orkestrası eşliğinde, kahramanlık türküleri seslendirildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi.

Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde düzenlenen anma programı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayında konuşması burada kurulan ekrandan izlendi.

Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit'in konuşma yaptığı program, şiir okunması, slayt gösterimi, gazel ve kaside okunmasıyla devam etti.

Burdur

Burdur Valiliğince Köprübaşı mevkisinden başlatılan kortej yürüyüşüne vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı.

Yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen anma programına katılanlar, marşlar ve şarkılar seslendirdi.

Vali Türker Öksüz, programda, Türk milleti için 15 Temmuz 2016'ın bir milat olduğunu söyledi.

Programda Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit olan polis memuru Akif Altay'ın oğlu Niyazi Altay da babasının kendilerine öğrettiği en büyük şeyin vatan uğruna gözlerini kırpmadan öne atılmak olduğunu aktardı.

Anma programı sancak yürüyüşü yapan gençlerin Vali Öksüz'ü sancağı teslim etmesi ve İl Müftülüğü ilahi korusunun ilahiler söylemesiyle devam etti.

Burdur'un Karamanlı ve Kemer ilçesinde de meydanları dolduran vatandaşlar demokrasi nöbeti tuttu.

Isparta

Isparta'daki anma programı 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlendi.

Vali Aydın Baruş, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz Demokrasi Zaferi'nin 8'inci yıl dönümünde canlarını vatanın ve milletin bakası için seve seve veren aziz şehitleri rahmetle, gazileri minnetle yad ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitabının dinlendiği program, 15 Temmuz darbe girişimi gecesine ilişkin görüntülerin izlenmesiyle devam etti.