Erenler'deki Silahlı Saldırıda 3 Şüpheli Tutuklandı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İlçede bir iş yerine yönelik silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan E.Y. (18), E.İ. (21) ile G.Y'nin (22) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Erenler ilçesinde bir iş yerine 17 Ekim Cuma günü motosiklet kaskı takarak gelen 1 şüphelinin düzenlediği silahlı saldırıda, M.U. (36) ve İ.A. (45) yaralanmıştı. Polis ekipleri, olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına almıştı.