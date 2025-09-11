Erenler'de Kavga: 2 Çocuk Yaralandı, 4 Ev Yandı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde çıkan kavgada ateş açılması sonucu 2 çocuğun yaralandığı ve ateşe verilen 4 evin kullanılamaz hale geldiği olaya ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı.

Küpçüler Mahallesi Küpçüler Caddesi'nde husumetli iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Kavgada ateş açılması sonucu yaralanan Y.G. (8) ve E.G. (10) hastaneye kaldırıldı.

Kavganın ardından taraflara ait bazı evler ateşe verildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Evleri yanan tarafların tartışmaya devam etmesi üzerine bölgeye takviye olarak çevik kuvvet ekipleri gönderildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, 4 ev kullanılamaz hale geldi.

Olayın ardından A.G, M.G, O.G, T.G. ve S.G. polis ekiplerince gözaltına alındı.