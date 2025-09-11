Haberler

Erenler'de Kavga: 2 Çocuk Yaralandı, 4 Ev Yandı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan kavgada ateş açılması sonucu 2 çocuk yaralandı ve 4 ev kullanılmaz hale geldi. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Küpçüler Mahallesi Küpçüler Caddesi'nde husumetli iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Kavgada ateş açılması sonucu yaralanan Y.G. (8) ve E.G. (10) hastaneye kaldırıldı.

Kavganın ardından taraflara ait bazı evler ateşe verildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Evleri yanan tarafların tartışmaya devam etmesi üzerine bölgeye takviye olarak çevik kuvvet ekipleri gönderildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, 4 ev kullanılamaz hale geldi.

Olayın ardından A.G, M.G, O.G, T.G. ve S.G. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel
