Erenler'de 4 Katlı Binada Yangın Çıktı

Erenler'de 4 Katlı Binada Yangın Çıktı
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Sakarya'nın Erenler ilçesinde bir binanın terasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, binanın teras bölümünde maddi hasar oluştu.

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde 4 katlı binanın terasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından, diğer binalara sıçramadan söndürüldü.Küpçüler Mahallesi 3003'üncü Sokak'taki 4 katlı binanın teras katında, dün saat 21.30 sıralarında, yangın çıktı. Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüyünce binadakiler ve mahalleli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede bölgeye sevk edilen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangına müdahale edip, yoğun mücadelenin ardından çevredeki binalara sıçramadan, yangını kontrol altına alıp söndürdü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, binanın teras bölümünde zarar meydana geldi. Yangınla ilgili incelemeler sürüyor.

HABER: Serhat YILMAZ/ERENLER(Sakarya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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