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Erenler Belediye Başkanı'ndan Yeni Yıl Mesajı ve Eğitim Faaliyetleri

Erenler Belediye Başkanı'ndan Yeni Yıl Mesajı ve Eğitim Faaliyetleri
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Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, yeni yıl dolayısıyla yaptığı açıklamada barış, sağlık ve refah temennisinde bulundu. Ayrıca, Sakarya Üniversitesi'nde TÜBİTAK proje yazma eğitimi düzenlendi ve yüksek lisans öğrencisi İnan Burhanlı, halı tasarımı yarışmasında birinci oldu.

Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dinç, mesajında, 2025 yılında kalıcı yatırım ve eserler kazanmak için çalışmaların süreceğini belirtti.

Yeni yılın ülkeye ve tüm insanlığa barış, sağlık ve refah getirmesi temennisinde bulunan Dinç sağlık, huzur ve başarılı bir yıl temenni etti.

SAÜ yüksek lisans öğrencisi ödül kazandı

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) yüksek lisans öğrencisi İnan Burhanlı, her yıl İstanbul İhracatçılar Birliğince düzenlenen yarışmada özgün tasarımıyla birinci oldu.

Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü mezunu ve yüksek lisans öğrencisi Burhanlı, Birlik tarafından düzenlenen "Ulusal Halı Tasarımı Yarışması"nda birinciliğe layık görüldü.

SUBÜ'de TUBİTAK proje yazma eğitimi düzenlendi

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde (SUBÜ), "TÜBİTAK 2237 Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Destekleme Programı" kapsamında "2204 Lise ve Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmaları" için proje yazma eğitimi gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, SUBÜ akademisyenleri ve TÜBİTAK Marmara Teknokent eğitim danışmanlarının katkılarıyla düzenlenen proje yazma eğitiminde, TÜBİTAK 2204 yarışmalarına başvuracak öğrenciler için proje yazma süreçlerinde yardımcı olacak bilgiler sunuldu.

SUBÜ Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu Müdürü ve TÜBİTAK İstanbul Asya Bölge Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Atalı, proje raporları yazarken dikkat edilmesi gereken hususlar üzerine katılımcıları bilgilendirdi.

SUBÜ Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Öğretim Üyesi ve TÜBİTAK İstanbul Asya Bölge Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Kasım Serbest, TÜBİTAK Marmara Teknokent Eğitim Danışmanı Selin Sağdıç ve TÜBİTAK İstanbul Asya Bölge Sekreteri Burak Suha Yüksel de sunumlar yaptı.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel
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