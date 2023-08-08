Erenköy Şehitleri KKTC'de Anıldı

Rumların 59 yıl önce Erenköy'e başlattıkları ablukaya direnen şehitler KKTC'de düzenlenen törenle anıldı. Törene KKTC Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, Başbakan ve diğer yetkililer ile şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. Konuşmalarda Erenköy Direnişi'nin önemi vurgulandı.

Rumların 59 yıl önce Erenköy'e kara ve denizden başlattıkları ablukaya direnirken şehit olanlar KKTC'de düzenlenen törenle anıldı.

Erenköy'de gerçekleştirilen anma törenine KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Zerrin Kandemir, bazı bakanlar, milletvekilleri, askeri ve sivil yetkililer ile şehit yakınları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Tören, çelenklerin anıta sunulması, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde göndere bayrak çekilmesiyle başladı.

Şehitlik Özel Defteri'nin, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu tarafından imzalanmasının ardından konuşmalara geçildi.

Tatar burada yaptığı konuşmada Erenköy Direnişi'nin 59. yılında şehitlerin manevi huzurunda bulunduklarını belirterek, Erenköy Direnişi'nin çeşitli anlamlarda benzerlikleri ile Kıbrıs Türk halkı için küçük bir Çanakkale Zaferi olduğunu vurguladı.

Erenköy'de çoğunluğu yüksek öğrenim öğrencisi Kıbrıs Türklerinin kendilerinden sayıca üstün Rum güçlere karşı direniş gösterdiklerini hatırlatan Tatar, "Erenköy'de Kıbrıs Türkleri bir destan yazdı. Bu destanla, Kıbrıs Türkü'nün Kıbrıs'taki Türk varlığının ilelebet devam edeceğini bütün dünyaya haykırdı." ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Erenköy Direnişi'ne destek için yapılan hava harekatında Rumlara esir düştükten sonra şehit edilen Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'i de rahmetle anan Tatar, "Buraya komutan olarak görevlendirilen Rıza Vuruşkan'ın 7 Ağustos akşamı gönderdiği 'Artık dayanamıyoruz, son noktadayız. Müdahale edilemeyecekse hepimiz şerefimizle şehit olacağız' mesajının ardından Türk jetleri Cengiz Topel'in önderliğinde adeta gökleri yararcasına buralara müdahale etti. 8 Ağustos 1964'te Türk uçakları, Rum-Yunan ikilisinin çete ve teröristlerini püskürtmek suretiyle Erenköy mücadelesini taçlandırdılar." dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının tarih sahnesinden silinmesine ramak kala Erenköy'de kazanılan zaferin o dönem herkese moral verdiğini dile getirerek, iki devletli siyaseti eleştirenlere en büyük cevabın o gün ödenen bedeller, Türk halkının içinden geçtiği soykırımlar ve toplu imha planları ile bunlara karşı ölümü göze alarak direnen halk olduğunu sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından protokolün katılımıyla şehitlik önünde yer alan ve yenilenen "Komando" heykelinin açılışı yapıldı, müze ziyaret edildi.