Erenhot Limanı'ndan 20.000 Çin-Avrupa Yük Treni Geçişi

Erenhot Limanı'ndan 20.000 Çin-Avrupa Yük Treni Geçişi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin-Moğolistan sınırındaki Erenhot Limanı, 2013 yılından bu yana 20.000 Çin-Avrupa yük treninin geçişine ev sahipliği yaptı. Limanda taşıma türlerinde ve destinasyon sayısında önemli artışlar gözlemleniyor.

HOHHOT, 3 Ağustos (Xinhua) -- Çin- Moğolistan sınırındaki en büyük kara limanı Erenhot'ta, hizmete girdiği 2013 yılından bu yana 20.000 Çin-Avrupa yük treni giriş çıkış yaptı.

Çin Demiryolları Hohhot Grup Limited Şirketi tarafından pazar günü yapılan açıklamada, Çin'in son yıllarda uluslararası ekonomik ve ticari işbirliğini derinleştirme çabalarıyla birlikte, İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Erenhot limanında tren sayısı, destinasyon, sefer sıklığı ve taşınan mal türlerinde önemli artışlar görüldüğü belirtildi.

10.000 rakamına 2022 yılında ulaşılırken, yaklaşık üç yıl içinde ise 20.000 gibi rekor bir sayı yakalandı. Gruba göre, ilk sevkiyatlarda ağırlıklı olarak metal, kimyasallar ve konfeksiyon ürünleri yer alırken, trenler artık yeni enerjili araç, elektronik ve ev aletleri gibi yüksek katma değerli mallar taşıyor.

Çin-Avrupa demiryolu hizmetinin merkez koridoru için önemli bir giriş-çıkış noktası olan Erenhot Limanı şu anda Çin'in 24 eyalet düzeyindeki 60'tan fazla kentini Almanya ve Polonya dahil 10'dan fazla ülkedeki 70'ten fazla noktaya bağlayan 73 güzergahta hizmet veriyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Trump'ın Gazze yalanı ifşa oldu: 60 milyon dolar dedi, 3 milyon çıktı

Trump'ı köşeye sıkıştıran haber! Büyük Gazze yalanı ifşa oldu
8.8'lik depremin ardından oluşan tsunami böyle görüntülendi

8.8'lik deprem sonrası olay görüntü! Günler sonra ilk kez ortaya çıktı
Uyuşturucudan 7 yıl hapis yatan doktorun suçsuz olduğu anlaşıldı

Yıllarca hapis yatan doktorun suçsuz olduğu anlaşıldı
Tuncer Bakırhan'dan CHP'ye sert tepki: 3 günde itirafçı olup salya sümük ağlayacak olanlar...

DEM liderinden olay çıkış: 3 günde salya sümük ağlayacak olanlar...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Önce hafif ticari araç çarptı sonra otomobil ezdi

Gece yarısı feci kaza! Biri çarptı diğeri ezdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.