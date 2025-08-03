Erenhot Limanı'ndan 20.000 Çin-Avrupa Yük Treni Geçişi

HOHHOT, 3 Ağustos (Xinhua) -- Çin- Moğolistan sınırındaki en büyük kara limanı Erenhot'ta, hizmete girdiği 2013 yılından bu yana 20.000 Çin-Avrupa yük treni giriş çıkış yaptı.

Çin Demiryolları Hohhot Grup Limited Şirketi tarafından pazar günü yapılan açıklamada, Çin'in son yıllarda uluslararası ekonomik ve ticari işbirliğini derinleştirme çabalarıyla birlikte, İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Erenhot limanında tren sayısı, destinasyon, sefer sıklığı ve taşınan mal türlerinde önemli artışlar görüldüğü belirtildi.

10.000 rakamına 2022 yılında ulaşılırken, yaklaşık üç yıl içinde ise 20.000 gibi rekor bir sayı yakalandı. Gruba göre, ilk sevkiyatlarda ağırlıklı olarak metal, kimyasallar ve konfeksiyon ürünleri yer alırken, trenler artık yeni enerjili araç, elektronik ve ev aletleri gibi yüksek katma değerli mallar taşıyor.

Çin-Avrupa demiryolu hizmetinin merkez koridoru için önemli bir giriş-çıkış noktası olan Erenhot Limanı şu anda Çin'in 24 eyalet düzeyindeki 60'tan fazla kentini Almanya ve Polonya dahil 10'dan fazla ülkedeki 70'ten fazla noktaya bağlayan 73 güzergahta hizmet veriyor.