Erenhot Kara Limanı 500'den Fazla Çin-Avrupa Yük Trenine Hizmet Veriyor

HOHHOT, 6 Mart (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesinde bulunan Erenhot kara limanından bu yıl içinde şimdiye kadar 500'den fazla Çin-Avrupa yük treni giriş yaptı.

HOHHOT, 6 Mart (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesinde bulunan Erenhot kara limanından bu yıl içinde şimdiye kadar 500'den fazla Çin-Avrupa yük treni giriş yaptı.

Çin Demiryolları Hohhot Büro Grubu Limited Şirketi yetkilisi Qin Zhicang Pazartesi günü yaptığı açıklamada, yılın başından bu yana taşımacılık talebinin sürekli artması, ayrıca ithalat ve ihracattaki güçlü büyüme karşısında Erenhot kara limanının, Çin-Avrupa yük trenlerinin işleyişi için "yeşil bir kanal" açarak konteyner taşımacılığı kapasitesinde yüzde 20'lik bir artışa yol açtığını belirtti.

Erenhot kara limanı, Çin ve Moğolistan arasındaki en büyük kara limanı olma özelliği taşıyor. Liman, Çin'i, 64 Çin-Avrupa yük treni güzergahı üzerinden Almanya, Polonya ve Moğolistan da dahil olmak üzere 10'dan fazla ülkedeki 60'tan fazla bölgeye bağlıyor.