Eren-Kış operasyonları kapsamında tespit edilen mağarada 11 terörist etkisiz hale getirildi - Soylu'nun moral ziyareti - Haberler

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Eren-Kış operasyonları kapsamında tespit edilen mağarada 11 terörist etkisiz hale getirildi - Soylu'nun moral ziyareti

AA - Güncel
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in bölgeye yaptığı moral ziyaretinin fotoğraflarıAĞRI - Eren-Kış operasyonları kapsamında Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca tespit edilen 100 metre uzunluğundaki mağarada 80 gün süren çalışmalar sonucu, aralarında...

AĞRI (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in bölgeye yaptığı moral ziyaretinin fotoğrafları

AĞRI - Eren-Kış operasyonları kapsamında Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca tespit edilen 100 metre uzunluğundaki mağarada 80 gün süren çalışmalar sonucu, aralarında PKK'nın Ağrı Dağı sorumlusunun da olduğu 11 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin bölgeye giderek, yerinde incelemelerde bulundu, operasyon hakkında bilgi aldı, birliklere moral verdi.

AA / Güncel

Süleyman Soylu, Arif Çetin, Jandarma, Ağrı, Güncel, Haberler

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