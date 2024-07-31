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Eren'in Stajyer Öğrenci Olarak Çalıştığı Ortaya Çıktı; İş Yeri Sahibi Gözaltında

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Konya'nın Karapınar ilçesinde kuyu açma çalışması sırasında elektrik akımına kapılan Eren Dağ'ın, stajyer/çırak öğrenci olarak çalıştığı ortaya çıktı. İş yeri sahibi gözaltına alındı.

EREN'İN STAJYER ÖĞRENCİ OLARAK ÇALIŞTIĞI ORTAYA ÇIKTI; İŞ YERİ SAHİBİ GÖZALTINDA

Konya'nın Karapınar ilçesinde kuyu açmak için yapılan sondaj çalışması sırasında elektrik akımına kapılan Eren Dağ'ın, çalıştığı iş yerinde Karapınar Mesleki Eğitim Merkezi öğrencisi olduğu için stajyer/çırak öğrenci olarak çalıştığı ortaya çıktı. Sondaj firması sahibi Şenol M., soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtildi. Eren'in cenazesi ise ikindi namazı sonrası Apak Mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Karapınar Konya İş Kazası Soruşturma Gözaltı Güncel Haberler

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