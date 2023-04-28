Eren Huzur İlkbahar Yaz-1 Operasyonu'nda Mardin'de bir asker şehit oldu

Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında Eren Huzur İlkbahar Yaz -1 Operasyonu'nda Jandarma Astsubay Üsçavuş Mehmet Gündüz'ün şehit olduğu bildirildi.

Tokat Valiliğinden yapılan açıklamada, "Mardin Nusaybin kırsalında Eren Huzur İlkbahar Yaz -1 Operasyonu'nda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Astsubay Üsçavuş Mehmet Gündüz'e Allah'tan rahmet, ailesine, Tokatlı hemşehrilerimize ve milletimize başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.