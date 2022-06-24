Eren Bülbül'ün o paylaşımı 5 yıl sonra yeniden gündem oldu - Haberler

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Eren Bülbül'ün o paylaşımı 5 yıl sonra yeniden gündem oldu

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Eren Bülbül'ün o paylaşımı 5 yıl sonra yeniden gündem oldu

TRABZON'da, 5 yıl önce PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül'ün (15), sosyal medya hesabından 24 Haziran 2017'de yaptığı 'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın' paylaşımı, yıl dönümünde yeniden gündem oldu.

TRABZON'da, 5 yıl önce PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül'ün (15), sosyal medya hesabından 24 Haziran 2017'de yaptığı 'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın' paylaşımı, yıl dönümünde yeniden gündem oldu.

Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar eden ve girdikleri evi gösterirken teröristlerin açtığı ateş sırasında, Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ile şehit olan Eren Bülbül'ün hayatını kaybetmesinin üzerinden 5 yıl geçti. Eren Bülbül, şehit olmadan önce sosyal medyadaki hesabından 24 Haziran 2017'de yaptığı 'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın' paylaşımının ortaya çıkmasıyla Türkiye'yi hüzne boğdu. Eren Bülbül, o paylaşımın yıl dönümünde yeniden gündeme geldi. Sosyal medya kullanıcıları, Eren Bülbül'ün o sözlerini 'İyi ki varsın Eren' notuyla paylaştı.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

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