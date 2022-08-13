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İçişleri: 2'si yeşil kategoriden 3 terörist etkisiz hale getirildi

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İÇİŞLERİ Bakanlığı, Ağrı'da 'Eren Abluka-10 Operasyonu' kapsamında, 2'si yeşil kategoriden olmak üzere 3 terör örgütü PKK mensubunun etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Ağrı'da 'Eren Abluka-10 Operasyonu' kapsamında, 2'si yeşil kategoriden olmak üzere 3 terör örgütü PKK mensubunun etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; 'Eren Abluka-10 Operasyonu' kapsamında, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ile Ağrı ve Van il jandarma komutanlıklarınca önceki gün Diyadin ilçesi Tendürek Dağı kırsalında ortak operasyon gerçekleştirildi. Hava Kuvvetleri desteğiyle jandarma özel harekat, polis özel harekat, jandarma komando timleri ve güvenlik korucularının katılımı ile düzenlenen operasyonda; 2'si yeşil kategoriden olmak üzere 3 PKK'lı terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonların sürdüğü belirtildi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Jandarma Ağrı PKK Güncel Haberler

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