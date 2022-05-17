"Eren Abluka-10 Ağrı Dağı" operasyonunda 1 terörist etkisiz hale getirildi
İhlas Haber Ajansı - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
İçişleri Bakanlığınca başlatılan ve 915 personelin katıldığı "Eren Abluka-10 Ağrı Dağı" operasyonunun ilk gününde bölgeye sızmaya çalışan 1 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığınca başlatılan ve 915 personelin katıldığı "Eren Abluka-10 Ağrı Dağı" operasyonunun ilk gününde bölgeye sızmaya çalışan 1 terörist etkisiz hale getirildi.
(İHA)
İhlas Haber Ajansı / Güncel