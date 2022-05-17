&quot;Eren Abluka-10 Ağrı Dağı&quot; operasyonunda 1 terörist etkisiz hale getirildi - Haberler

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"Eren Abluka-10 Ağrı Dağı" operasyonunda 1 terörist etkisiz hale getirildi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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'Eren Abluka-10 Ağrı Dağı' operasyonunda 1 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığınca başlatılan ve 915 personelin katıldığı "Eren Abluka-10 Ağrı Dağı" operasyonunun ilk gününde bölgeye sızmaya çalışan 1 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığınca başlatılan ve 915 personelin katıldığı "Eren Abluka-10 Ağrı Dağı" operasyonunun ilk gününde bölgeye sızmaya çalışan 1 terörist etkisiz hale getirildi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Ağrı Dağı, Güncel, Haberler

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