Ereğli Limanı'nda Fırtına ve Sağanak Nedeniyle Tekne Battı

Ereğli Limanı'nda Fırtına ve Sağanak Nedeniyle Tekne Battı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde etkili olan fırtına ve sağanak yağış nedeniyle limandaki bir tekne battı. Tekne, 3 saatlik çalışmalar sonucu vinçle çıkarılarak kıyıya çekildi.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde fırtına ve sağanak yağış nedeniyle limandaki tekne battı. Batan tekne 3 saatlik çalışma sonucu vinçle çıkarılarak kıyıya çekildi.

Dün akşam saatlerinden itibaren Ereğli'de sağanak yağış ve fırtına etkili oldu. Bozhane Limanı'nda demirli bulunan 7,5 metre uzunluğundaki tekne sabaha karşı battı. Tekneyi çıkarmak için ekipler çalışma başlattı. Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği dalgıçları tarafından battığı yerde halatlarla vince bağlanan tekne yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından çıkarılarak kıyıya çekildi. Teknede hasar oluştuğu görüldü.

