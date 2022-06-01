Ereğli'den kısa kısa - Haberler

Zonuldak'ın Ereğli ilçesindeki Sevgi, Barış Plajı ve Dostluk mesire alanı 11 Haziran'da hizmete açılacak.

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, başkan yardımcıları ile Ereğli-Alaplı kara yolundaki plaj ve mesire alanında devam eden çalışmaları inceledi.

Posbıyık, gazetecilere, tesislere doğalgaz bağlantı çalışmalarının sürdüğünü, eksikliklerin giderilerek 11 Haziran'da halkın hizmetine açılacağını söyledi.

İlaçlama çalışması

Ereğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ilçe genelinde sivrisineklere karşı ilaçlama çalışması başlattı.

Veteriner İşleri Müdürü Erdal Terzi, Kontrol ve İlaçlama Merkezi'nde görevli ekiplerin yaz aylarında yürütülen zararlılarla mücadele hizmetlerini sürdürdüğünü söyledi.

Sulak alanlardaki larva mücadelesinin ardından araç üstü cihazlar ile de ilaçlama çalışması yürütüldüğünü anlatan Terzi, yaz ayları boyunca periyodik faaliyetlerin devam edeceğini belirtti.