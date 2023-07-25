Ereğli'deki İş Yerinde Yangın Çıktı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir iş yerinde meydana gelen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Belen Mahallesi'ndeki sanayide faaliyet gösteren ahşap atölyesinde meydana geldi. İddiaya göre, elektrik tesisatında başlayan alevler kısa sürede her yeri sardı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Adrese gelen itfaiye erleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Ekipler bir süre soğutma çalışması yaptıktan sonra iş yerinden ayrıldı. Yangın nedeniyle iş yerinde maddi hasar meydana geldi. - ZONGULDAK