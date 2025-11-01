Haberler

Ereğli'de Zincirleme Trafik Kazası: 6 Yaralı

Güncelleme:
Konya'nın Ereğli ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı. İki otomobil ve bir hafif ticari aracın karıştığı kazada, yaralılara sağlık ekipleri anında müdahale etti.

KONYA'nın Ereğli ilçesinde 2 otomobil ve 1 hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Ereğli-Karapınar kara yolunun 37'nci kilometresinde meydana geldi. Sıtkı Er idaresindeki 42 AUL 386 plakalı hafif ticari araç, kavşakta dönüş yapmak isterken, Karapınar'dan Ereğli istikametine seyreden Hüseyin Özdemir'in kullandığı 46 AFM 229 plaka otomobile çarptı. Bu sırada aynı yönde ilerleyen Metin Emir yönetimindeki 01 Y 4554 plakalı otomobil de Hüseyin Özdemir'in kullandığı araca çarptı. Kazada araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahale sonrası ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
