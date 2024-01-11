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Ereğli'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Yakalandı

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Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Ereğli İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda şüphelilerin adreslerinde ve iş yerlerinde uyuşturucu ele geçirildi.

Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.

Ereğli İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu kullanan, bulunduran, nakleden, ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerinde ve iş yerlerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Narkotik Ereğli Konya Suç Operasyon Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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