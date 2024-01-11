Ereğli'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Yakalandı
Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Ereğli İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda şüphelilerin adreslerinde ve iş yerlerinde uyuşturucu ele geçirildi.
Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.
Ereğli İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu kullanan, bulunduran, nakleden, ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.
Adreslerinde ve iş yerlerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.