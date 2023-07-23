Ereğli'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Ereğli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliğince narkotik madde satışı yapan, temin eden ve kullanan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Kdz. Ereğli ilçe merkezinde 5 şüpheli yakalandı. H.A., T.K., O.A. ve M.E. isimli şüphelilerin kullandığı ikamette yapılan aramada 330 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ve 3 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 4 şüpheliye "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti ve kullanma" suçundan adli işlem yapıldı. Şüphelilerden H.A. ve M.E. adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca yapılan operasyon çerçevesinde H.Y. isimli şahsa "uyuşturucu kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı. - ZONGULDAK