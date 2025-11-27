Ereğli'de Traktör Kazası: Kadın Hayatını Kaybetti
Konya'nın Ereğli ilçesinde, eşinin kullandığı traktörün altında kalan 32 yaşındaki kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kutören Mahallesi'nde tarlada buğday ekimi yapan M.Y'nin kullandığı traktörün altında eşi Ç.Y. (32) kaldı.
Ağır yaralanan kadın, eşi tarafından Emirgazi Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Ç.Y, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Mehmet Umay - Güncel