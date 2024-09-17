Üye Girişi
Haberler

Ereğli'de Trafik Kazası: Polis Yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde trafik polisi Yücel Kökçü, ters yön kontrolünde kaçmaya çalışan bir motosikletten yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Rahman Y.'nin ters yön kontrolünde ekiplerden kaçmaya çalışırken, trafik polisi Yücel Kökçü'yü yaraladığı olay, bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, motosikletin çarpması ise polis memurunun yere düştüğü görüldü.

Sinan KABATEPE/EREĞLİ, (Zonguldak),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güvenlik Kamerası Zonguldak Politika Güvenlik 3-sayfa Güncel trafik Ereğli Ereğli Polis Olay

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği siber saldırıya Türkiye'den ilk tepki!

Türkiye'den ilk tepki! "Netanyahu savaşı yaymak istiyor"

 Nevzat Bahtiyar'ın evinde hareketlilik! Cinayeti çözecek deliller mi bulundu?

Nevzat Bahtiyar'ın evinde hareketlilik var!

 Dünya böylesini ilk kez gördü! İsrail, Lübnan'daki tüm çağrı cihazlarını aynı anda patlattı: 9 ölü 2800 yaralı

Dünya böylesini ilk kez gördü: 9 ölü 2800 yaralı
Narin Güran'ın ölüm nedeni kesinleşti! Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış

Narin'in ölüm nedeni kesinleşti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 18 Eylül Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 18 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi! 18 Eylül Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Yarın İstanbul'da yağmur var mı? 18 Eylül Çarşamba İstanbul'da hava yağmurlu mu, nasıl olacak? Dinamo Zagreb hangi ülkenin takımıdır? Dinamo Zagreb hangi ligde oynuyor? Milan Liverpool maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Milan Liverpool geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Real Madrid Stuttgart maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Real Madrid Stuttgart geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Türk Telekom CEO'su kim? Ümit Önal kimdir? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 17 Eylül Salı bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? Real Madrid Stuttgart maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Real Madrid Stuttgart golleri kim attı, canlı maç anlatımı! MasterChef eleme adayları kim? 17 Eylül Salı bugün kim potaya gitti? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 17 Eylül Salı Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });