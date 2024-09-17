Ereğli'de Trafik Kazası: Polis Yaralandı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde trafik polisi Yücel Kökçü, ters yön kontrolünde kaçmaya çalışan bir motosikletten yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Rahman Y.'nin ters yön kontrolünde ekiplerden kaçmaya çalışırken, trafik polisi Yücel Kökçü'yü yaraladığı olay, bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, motosikletin çarpması ise polis memurunun yere düştüğü görüldü.
Sinan KABATEPE/EREĞLİ, (Zonguldak),