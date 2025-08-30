Ereğli'de Trafik Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Konya'nın Ereğli ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu sürücü ve eşi hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Konya'nın Ereğli ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Tahir Başkan idaresindeki 16 AUJ 287 plakalı hafif ticari araç, Kuzukuyu Kavşağı'nda şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri sürücü ile araçtaki eşi Halime Başkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Çiftin cenazesi hastane morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Mehmet Umay - Güncel
