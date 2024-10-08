Ereğli'de TIR Devrildi, Sürücü ve Yanındaki Yaralı Kurtarıldı

KONYA'nın Ereğli ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan TIR, refüje devrildi. Kazada yaralanan ve araç içinde sıkışan sürücü Abdullah Başyiğit ve yanındaki Ali Dubaklı, vinç yardımıyla yaklaşık 2.5 saat süren çalışma sonucu kurtarıldı.

Kaza, saat 04.40 sıralarında Konya- Adana kara yolu Bulgurluk mevkisinde meydana geldi. Abdullah Başyiğit idaresindeki 42 AUZ 056 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüje devrildi. Kazada sürücü Başyiğit ve yanındaki Ali Dudaklı yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araç içinde sıkışan 2 yaralı, vinç yardımıyla yaklaşık 2.5 saat süren çalışma sonucu kurtarıldı. Ardından da ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı

Haber- Kamera: Atilla ATMACA EREĞLİ KONYA - DHA