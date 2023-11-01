Ereğli'de Suç Örgütlerine Operasyon: 7 Gözaltı

KONYA'nın Ereğli ilçesinde yağma ve kasten yaralama suçlarına karışan iki suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı, tutuklandı.

KONYA'nın Ereğli ilçesinde yağma ve kasten yaralama suçlarına karışan iki suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı, tutuklandı.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Büro Amirliği ekipleri, çeşitli tarihlerde yaşanan yağma, kasten yaralama, 6136 Silahlı Kanuna Muhalefet olaylarıyla ilgili 2 organize suç örgütüne operasyon düzenledi. Operasyonda Barış G., Ali A., Sadettin K., Mehmet K., Emre T., Taner B., Serkan Ç., yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 5 tabanca, 1 pompalı tüfek, 1 av tüfeği ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Şüphelilerden Bülent Ş.?nin ise 2 gün önce iki tarafın silahlı kavgasında vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralandığı, kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesi'nden Ankara'ya sevk edildiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6'sı'tutuklandı, Taner B. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Bülent Ş'nin de tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.(DHA)