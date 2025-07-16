Ereğli'de Su Samuru Denizde Görüntülendi

Ereğli'de Su Samuru Denizde Görüntülendi
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, deniz kıyısında yüzen bir su samuru cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bölge halkının ilgisini çeken su samuru, bir süre yüzeyde kalarak kıyıdaki insanlara baktıktan sonra gözden kayboldu.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, deniz kıyısında yüzen su samuru, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Akşam saatlerinde Ereğli ilçesi sahil hattında dolaşanlar, suyun içinde bir su samuru gördü. Çevredekiler, su samurunu cep telefonu kamerası ile görüntülerken, su samuru ilgi odağı haline geldi. Bir süre yüzeyde kalıp kıyıdaki insanlara bakan su samuru daha sonra gözden kayboldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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