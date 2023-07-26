Ereğli'de Sıcaktan Genleşen Kablolardan Kıvılcımlar Çıktı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, sıcaktan genleşen kablolardan çıkan kıvılcımlar paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve elektrik ekipleri sevk edildi.