Ereğli'de Sıcaktan Genleşen Kablolardan Kıvılcımlar Çıktı
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, sıcaktan genleşen kablolardan çıkan kıvılcımlar paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve elektrik ekipleri sevk edildi.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, sıcaktan genleşen kablolardan çıkan kıvılcımlar paniğe neden oldu.
Olay, akşam saatlerinde, ilçenin Kepez Mahallesi Dağ Evleri Şehit Noyan Aydın Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; havanın sıcak olması nedeniyle genleşen kabloların birbirine değmesi sonucu kıvılcımlar yükselmeye başladı. Kıvılcımları gören esnaf, yangın çıkma ihtimali üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve elektrik ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, elektriği keserek kıvılcımların yangına dönüşmesini engelledi. - ZONGULDAK