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Ereğli'de Sahte İçki Satışı: Bir Şüpheli Gözaltına Alındı

Ereğli'de Sahte İçki Satışı: Bir Şüpheli Gözaltına Alındı
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Konya'nın Ereğli ilçesinde, jandarma tarafından yapılan operasyonla sahte içki satan bir şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 46,5 litre sahte içki ele geçirildi.

Konya'nın Ereğli ilçesinde sahte içki satan şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bir şüphelinin vatandaşlara sahte içki sattığı ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, belirlenen iki ayrı adrese düzenlediği operasyonda 46,5 litre sahte içki ele geçirdi.

Şüpheli, jandarma karakoluna götürüldü.

Kaynak: AA / Savaş Güler - Güncel
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