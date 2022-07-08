Ereğli'de sahile kurulan çadır ve barakalar kaldırıldı - Haberler

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Ereğli'de sahile kurulan çadır ve barakalar kaldırıldı

AA - Mustafa Kemal Bektaş - Güncel
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Ereğli'de sahile kurulan çadır ve barakalar kaldırıldı

Zonguldak'ta Ereğli ile Alaplı ilçeleri arasındaki sahil şeridine kurulan çadır ve barakalar kaldırıldı.

Zonguldak'ta Ereğli ile Alaplı ilçeleri arasındaki sahil şeridine kurulan çadır ve barakalar kaldırıldı.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Ereğli Belediyesi Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ereğli-Alaplı kara yolundaki belediye plaj tesisleri yanından başlayarak Alaplı ilçe sınırına kadar uzanan sahil şeridinde denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, bu alana kurulan çadır ve barakaların tamamını kaldırdı.

Bölgede denetimlerin süreceği öğrenildi.

AA / Mustafa Kemal Bektaş - Güncel

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Zonguldak Alaplı Ereğli Güncel Haberler

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