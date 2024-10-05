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Ereğli'de Sağanak Sonrası İstinat Duvarı Çöktü

Ereğli'de Sağanak Sonrası İstinat Duvarı Çöktü
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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası yol kenarındaki istinat duvarının bir kısmı çöktü. Olay anları kamerada görüntülendi.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde sağanak sonrası yol kenarındaki istinat duvarının bir bölümü çöktü, o anlar kameraya yansıdı.

Ereğli-Alaplı kara yolu Plajlar mevkisinde gece saatlerinde sağanak sonrası yol kenarında, yeni yapılan istinat duvarının bir bölümü çöktü. O anlar, kameraya yansıdı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla olay yerine polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Çökme nedeniyle yolun tek şeridi trafiğe kapanırken, tedbir olarak karşı şeride de beton bariyer koyuldu. Alaplı-Ereğli istikametine geçişler kontrollü yapılırken, Karayolları ekipleri iş makineleriyle çalışma başlattı.

HABER: Sinan KABATEPE/Ereğli (ZONGULDAK)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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