Ereğli'de Radar Uygulaması Devam Ediyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde trafik ekipleri radar uygulamalarını sürdürüyor.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Kdz. Ereğli ilçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Kavaklık - Kepez karayolunda radar uygulaması yaptı. Yapılan radar uygulamasında trafik ekipleri, radara girerek cezai işlem yapılan birçok aracın sürücülerine uyarılarda bulundu. Sürücülerin birçoğu ise şehir içinde 50 kilometre hızla aracın kullanılamayacağını savundu. Yapılan radar uygulamasında bir çok araca cezai işlem uygulandı. - ZONGULDAK