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Ereğli'de Radar Uygulaması Devam Ediyor

Ereğli'de Radar Uygulaması Devam Ediyor

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde trafik ekipleri Kavaklık - Kepez karayolunda radar uygulaması yaparak birçok araca cezai işlem uyguladı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde trafik ekipleri radar uygulamalarını sürdürüyor.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Kdz. Ereğli ilçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Kavaklık - Kepez karayolunda radar uygulaması yaptı. Yapılan radar uygulamasında trafik ekipleri, radara girerek cezai işlem yapılan birçok aracın sürücülerine uyarılarda bulundu. Sürücülerin birçoğu ise şehir içinde 50 kilometre hızla aracın kullanılamayacağını savundu. Yapılan radar uygulamasında bir çok araca cezai işlem uygulandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Zonguldak Ereğli Kepez Güncel Haberler

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